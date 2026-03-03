Menorca refuerza en la ITB de Berlín su apuesta por la cultura y la desestacionalización

El presidente del Consell Insular de Menorca y de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha presentado en la ITB de Berlín la nueva estrategia turística de la isla, que tiene como gran apuesta el proyecto ‘Menorca Isla del Arte’ y el primer ‘Opening Cultural’ de la temporada. Según ha explicado en una entrevista concedida a Onda Cero Illes Balears desde el recinto ferial, el objetivo prioritario del Consell es alargar la temporada turística hasta los nueve meses y ganar valor sin incrementar el volumen de visitantes.

Vilafranca ha subrayado que Menorca quiere aprovechar todo su potencial cultural para avanzar en la desestacionalización, con un papel protagonista para el arte contemporáneo. La isla cuenta con más de 25 galerías de arte, desde pequeños espacios municipales con artistas locales hasta grandes nombres internacionales como Hauser & Wirth, a las que se suman museos, espectáculos musicales, talleres, jornadas y charlas. Todo ello se integrará en el ‘Opening Cultural de Menorca’, que se celebrará del 7 al 24 de abril, pensado tanto para visitantes como para residentes, con una programación que combinará arte, música, gastronomía y actividades formativas.

La conectividad aérea es otro de los pilares para lograr ese objetivo. Vilafranca ha anunciado que, a partir del 29 de marzo, Menorca contará con vuelos directos con varios aeropuertos alemanes. La primera conexión será con Düsseldorf, a la que se sumarán Frankfurt, Múnich y Colonia, entre otros. Esta mejora de la conectividad se concentrará especialmente fuera de la temporada alta y, según el presidente, permitirá aumentar el número de visitantes en primavera y otoño, alineado con la estrategia de desestacionalización.

En cuanto al comportamiento del mercado alemán, Vilafranca ha reconocido que, históricamente, no ha sido el principal emisor para Menorca, por detrás del británico y el francés. Sin embargo, ha destacado que se trata de un mercado en claro crecimiento y con un perfil muy afín al producto que ofrece la isla. Las previsiones para 2026 son “muy buenas”, con un incremento de la demanda alemana especialmente fuera de los meses punta, lo que contribuye a diversificar mercados y a reforzar la estabilidad del destino.

El presidente también se ha referido al gasto turístico, que en 2025 marcó un nuevo récord en Baleares y que previsiblemente seguirá creciendo en 2026, pese a factores de incertidumbre como el aumento del precio del petróleo y su impacto en las tarifas aéreas.