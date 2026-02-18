La Policía Nacional de Maó interviene 16 kilos de hachís ocultos en dos vehículos

Agentes de la Policía Nacional de la comisaria de Maó han procedido a la detención de tres hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras ser interceptados con alrededor de 16,5 kilos de hachís ocultos en dos vehículos a la salida de la estación marítima de Maó. Se trata de dos intervenciones diferentes que no guardan relación entre ellas.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado sábado, cuando agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo local de Estupefacientes, junto a policías nacionales de la Brigada local de Seguridad Ciudadana, establecieron un dispositivo estático de control en la vía pública, concretamente en las inmediaciones de la estación marítima de Maó. El objetivo de dicho despliegue era la localización e interceptación en su caso de sustancias estupefacientes.

Durante el operativo los agentes dieron el alto a dos turismos, uno de ellos ocupado por un solo individuo, mientras que en el segundo automóvil iban dos hombres en su interior. Tras mostrar una actitud excesivamente nerviosa y detectarse un fuerte olor a sustancias estupefacientes que emanaba del interior del habitáculo del primer vehículo, se procedió a realizar una inspección minuciosa del primer vehículo. En el registro del coche los actuantes detectaron irregularidades y bultos extraños al tacto en la zona de los asientos traseros. Tras una inspección más técnica se localizaron numerosos paquetes alojados directamente en el interior de la gomaespuma del asiento.

El pesaje oficial de la sustancia intervenida fue de 8.500 gramos de hachís. Además de la droga, los agentes intervinieron, una navaja metálica, una pequeña cantidad de hachís para consumo inmediato y un teléfono móvil de alta gama. El conductor fue detenido en el acto como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y posterior puesta a disposición judicial.

Otros dos detenidos en la inspección de un segundo vehículo

Simultáneamente, se efectuó del mismo modo el registro del otro vehículo, este ocupado por dos hombres. Inspeccionando el vehículo al completo, localizando en esta ocasión alrededor de 8 kilos de hachís, esta vez en el interior del parachoques trasero. Los agentes procedieron a la detención de ambos ocupantes, siendo trasladados igualmente a la comisaria, hasta la puesta a disposición judicial.