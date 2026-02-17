El Consell inicia las obras del tramo de Rafal Rubí tras 10 años de paralización

Las obras se han iniciado después de más de diez años de paralización, dado que el acuerdo de resolución del contrato de obras previo se formalizó el 8 de febrero de 2016. El importe de adjudicación es de 5,4 millones de euros, y el plazo de ejecución previsto es de once meses.

El nuevo proyecto que ahora se ejecutará fue aprobado inicialmente el 7 de abril de 2025 y definitivamente el 21 de julio de 2025.

En cuanto al entorno de las navetas de Rafal Rubí, el Consell señala que el proyecto incorpora las medidas propuestas en el estudio de impacto patrimonial, entre ellas la creación de una pantalla vegetal y el soterramiento de las líneas aéreas de comunicación existentes de la red eléctrica.

Cabe recordar que el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, a partir de un informe de ICOMOS Internacional, recomendó detener el proyecto del enlace a distinto nivel en Rafal Rubí.