SUCESOS

Detenido un hombre por una agresión sexual a un joven en la estación de autobuses de Maó

Una testigo intervino para proteger a la víctima y facilitar la actuación policial

Onda Cero Menorca

Menorca |

Policía Nacional en la Estación de Autobuses
Policía Nacional en la Estación de Autobuses | PN

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual contra un joven en la estación de autobuses de Maó. La investigación permitió identificar al sospechoso y localizarlo fuera de Menorca, donde finalmente ha sido arrestado.

Los hechos se remontan a la mañana del pasado 7 de abril, cuando la víctima se encontraba sentada en uno de los bancos de la estación esperando la llegada de su autocar. Según la denuncia el presunto agresor se sentó junto al joven y comenzó a realizarle tocamientos de carácter inapropiado y de forma deliberada.

La rápida actuación de una testigo resultó clave.

Una vez identificado, se emitió una orden nacional de búsqueda y captura, ya que el investigado había abandonado la isla. Finalmente, fue localizado en otro punto del territorio nacional.

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