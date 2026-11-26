El acceso a la urbanización de Son Bou desde la variante de Alaior permanecerá cerrado este jueves 26 y viernes 27 de noviembre, entre las 7.00 y las 15.00 horas, debido a las obras de mejora del firme de la carretera general Me-1, según ha informado el Consell Insular de Menorca.

Durante estas dos jornadas, los conductores no podrán acceder a Son Bou a través de la rotonda afectada por los trabajos, por lo que la institución insular recomienda utilizar el acceso desde Torre Solí para llegar a la urbanización.

Las actuaciones continuarán también en el enlace de Cala en Porter desde la variante de Alaior los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Durante estas jornadas, algunos ramales podrían sufrir cierres puntuales, aunque se mantendrá el acceso a la zona mediante regulación semafórica.

El asfaltado continuará durante diciembre

Una vez finalizados los trabajos de regularización del firme en los enlaces, está previsto comenzar con el asfaltado de la capa final de rodadura de la carretera general.

El calendario previsto contempla el asfaltado del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 11+000 y 11+550 los días 3 y 4 de diciembre. Posteriormente, los días 9, 10 y 11, se actuará en el enlace de Cala en Porter.

Entre el 11 y el 18 de diciembre, los trabajos se trasladarán al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 11+550 y 13+300. Finalmente, del 21 al 24 de diciembre, está prevista la mejora del enlace de Son Bou y la finalización de las obras.

El calendario podría sufrir modificaciones por motivos meteorológicos u otras circunstancias que afecten al desarrollo de los trabajos. El Consell Insular pide a los conductores que planifiquen sus desplazamientos con antelación y extremen las precauciones en las zonas afectadas.