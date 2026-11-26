El Consell de Menorca estudia adquirir tres edificios para destinarlos a vivienda protegida, según ha anunciado la consellera de Ordenación Territorial, Núria Torrent.

La institución insular recibió nueve ofertas tras sondear el mercado, aunque solo tres inmuebles cumplían los requisitos: estar vacíos y ser de uso residencial. Se trata de edificios de 24, ocho y dos viviendas, ubicados en Maó, Ciutadella y Ferreries.

El Consell ya ha realizado una tasación de los tres inmuebles para calcular las necesidades de financiación e incluir una previsión en los presupuestos de 2027, en los que contempla destinar más de un millón de euros a esta iniciativa.

El proyecto contará con financiación del Govern balear y del propio Consell, que será el propietario de los inmuebles, mientras que la gestión se cederá al IBAVI.

La adquisición todavía no está cerrada. El próximo año se licitará un concurso público al que podrán presentarse los propietarios de estos edificios y de otros inmuebles que cumplan las condiciones.