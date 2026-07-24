Es Castell inicia las fiestas de Sant Jaume con la participación de más de 60 Caixers en los jaleos

Con la llegada de las esperadas Festes de Sant Jaume, Es Castell se viste de gala para acoger una de las citas más multitudinarias del verano menorquín. Tras meses de intensas reuniones y coordinación técnica entre brigadas municipales, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil y entidades del pueblo, el Ayuntamiento ha ultimado todos los detalles para garantizar el correcto desarrollo de los festejos.

El concejal de Cultura y Fiestas, Miquel Alzina, ha destacado en Onda Cero Menorca la alta participación que registrarán las citas ecuestres en la plaza del municipio. Un total de 62 caixers participarán en la jornada del 24 de julio, cifra que aumentará hasta los 69 participantes en el jaleo del día 25 de julio.

Reconocimientos, tradición y comercio local

Entre las novedades y actos destacados de esta edición sobresale la entrega del distintivo Castellufo de l'any, una iniciativa institucional creada para rendir homenaje públicamente a aquellos vecinos, colectivos o entidades que hayan destacado de forma significativa por su labor social, cultural o festiva en Es Castell.

Asimismo, la programación combina los actos tradicionales con propuestas para todos los públicos. Música y humor: Galas de comedia, actuaciones musicales y actos dirigidos tanto a niños como a la tercera edad. Cultura popular: La tradicional sortida de ranxo, donde los vecinos recorren las calles del pueblo cantando y compartiendo el ambiente festivo. Gala del Deporte: Espacio de reconocimiento para los deportistas locales. Y dinamización comercial: En colaboración con la asociación de comerciantes locales, se ha impulsado la venta de merchandising oficial de las fiestas, incluyendo los tradicionales sombreros (capells).

Recomendaciones de movilidad y seguridad

Ante la previsible afluencia masiva de visitantes durante los días principales, desde la organización se hace un llamamiento a la prudencia y al uso del transporte público. Para facilitar los desplazamientos y evitar el colapso del centro histórico —cuyo acceso rodado estará restringido y reservado exclusivamente para los residentes—, se recomienda utilizar el servicio especial del Jaleo Bus. Para quienes opten por el vehículo privado, se han habilitado áreas de estacionamiento periférico en la zona de Fontanilles, los alrededores del recinto escolar y los accesos por carretera.