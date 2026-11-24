El centro de jardinería Es Bosc encara una de sus épocas más especiales del año apostando por convertir sus instalaciones en un espacio de ocio y experiencias para toda la familia. Marc Sans, responsable del establecimiento, ha detallado en Onda Cero Menorca la completa programación navideña que han preparado para este mes de diciembre, marcada por la alta demanda de sus talleres creativos y una renovación en su oferta de árboles naturales.

Tras ampliar la oferta a 120 plazas para sus tradicionales talleres navideños, el centro ya cuenta con un alto porcentaje de ocupación. Las actividades comenzarán en el Mercado de Navidad de Maó durante el puente de diciembre, donde realizarán un taller de coronas en colaboración con el Ayuntamiento. Posteriormente, el equipo iniciará su particular maratón de talleres en distintos puntos de la isla. El 12 y 13 de diciembre talleres de coronas navideñas en el hotel Cristine Bedfor, con una de las jornadas ya completa y las últimas plazas disponibles para la segunda. Y el 19 y 20 de diciembre talleres en el hotel Mirador des Port, donde los asistentes podrán elegir entre confeccionar una corona o un ramo de Navidad.

Además de los cursos, Es Bosc celebrará una gran jornada matinal en sus propias instalaciones el sábado 12 de diciembre. El evento contará con una obra de teatro en inglés a las 11:00 h a cargo de la escuela Kids & Us, la visita de Papá Noel durante toda la mañana, degustación de chocolate caliente y café junto a Super Coffee, y un photocall con impresión instantánea de fotografías. Como es habitual en el establecimiento, todas las actividades y el propio centro son 100 % pet-friendly. Las familias pueden acudir acompañadas de sus mascotas —que incluso recibirán un obsequio al pasar por caja— y participar con ellas en el photocall navideño.

En el apartado de decoración, Es Bosc se encuentra inmerso en la ambientación navideña de más de una veintena de comercios y hoteles de la isla, además de preparar propuestas para las celebraciones de Fin de Año y Reyes. Respecto a la venta de abetos naturales procedentes del Pirineo, Sans ha adelantado un cambio de tendencia que aplicarán de cara al próximo año. Debido a que el clima cálido de Menorca dificulta la supervivencia a largo plazo de los árboles con cepellón, el centro apostará por ofrecer abetos naturales cortados con base de madera. Esta alternativa resultará más económica para el cliente y permitirá reciclar los ejemplares tras las fiestas para convertirlos en compost.

Durante el puente de diciembre, Es Bosc abrirá sus puertas los días festivos (6 de diciembre en horario de mañana y tarde, y 8 de diciembre por la mañana), además de mantener su presencia en la plaza Esplanada de Maó. Las personas interesadas en reservar las últimas plazas para los talleres pueden contactar a través de su perfil de Instagram, vía WhatsApp o llamando directamente al centro.