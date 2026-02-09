UGT rechaza avanzar las oposiciones docentes al mes de mayo y advierte de un perjuicio para los aspirantes

UGT Enseñanza rechaza la propuesta de la Conselleria de Educación y Universidades de adelantar la convocatoria de oposiciones docentes a los días 9 y 10 de mayo, cuando tradicionalmente se celebran en junio. Así lo manifestarán desde el sindicato este lunes en la reunión de la mesa sectorial de educación, según han avanzado en una nota de prensa.

Para UGT, la propuesta se ha anunciado con un margen de tiempo muy reducido, lo que supone un perjuicio "evidente" para los aspirantes, que ven alterada su planificación de estudio y preparación del proceso. Las oposiciones docentes, han remarcado, requieren una previsión y una estabilidad en el calendario que no se pueden modificar de manera precipitada sin generar un impacto negativo sobre miles de opositores.

Además, el sindicato ha advertido que adelantar las pruebas distorsiona "gravemente" el funcionamiento y la organización de los centros educativos, ya que coincide plenamente con el tramo final del curso escolar. En la reunión de la mesa sectorial del pasado 19 de enero la Conselleria justificó esta propuesta, según UGT, en la voluntad de mejorar la gestión de los procesos de oposiciones, adjudicaciones provisionales y sustituciones, así como en minimizar errores detectados en los últimos años.

En este sentido, UGT reconoció la necesidad de introducir mejoras en estos procedimientos, pero dejando claro que este cambio de calendario "no es viable" para aplicarlo en la convocatoria de este año. Así, han insistido en que los argumentos de la Conselleria "son conocidos" como mínimo desde el pasado mes de septiembre y que, por tanto, no se justifica esta modificación con "tan poco margen temporal".

Con todo, el sindicato defenderá en la mesa de este lunes que cualquier cambio de esta magnitud se tiene que planificar con tiempo suficiente y, en todo caso, aplicarse en futuras convocatorias.