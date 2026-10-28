UGT afirma que la jubilación anticipada de las camareras de piso está "muy avanzada"

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios en unas jornadas de UGT para defender la jubilación anticipada de este colectivo en Magaluf, en las que tenía que participar la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aunque ha cancelado su agenda a causa del accidente ferroviario de Toledo.

"El Gobierno es el que tiene que dar las noticias", ha subrayado al ser preguntado por si la medida podría salir adelante antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, agregando que el sindicato preferiría que así fuera.

Igualmente, ha agradecido al Gobierno de España que se haya puesto a trabajar en este sentido, señalando que en las dos anteriores legislaturas no fue posible.

"Si no somos capaces desde el sindicalismo de liarla, y la vamos a liar, va a ser muy difícil que podamos tener esta medida y menos a corto plazo", ha considerado, preguntado por la posibilidad de que la medida prospere si PP y Vox ganan las elecciones.

A su parecer, en las Islas se ha abierto "una punta de lanza" con las mediciones de las cargas de trabajo, aunque "hay que continuar" trabajando para que las trabajadoras no tengan "ritmos de trabajo que dificulten poder acabar la jornada en buenas condiciones".

"Necesitamos que de manera inmediata el Gobierno introduzca el coeficiente de reducción de la edad de jubilación para que una persona que haga el trabajo en toda su vida laboral en este sector no llegue a los 60 años para la edad de jubilación", ha explicado.

El secretario general ha reivindicado la labor de las camareras de pisos y, en general, de los trabajadores de la hostelería, que son "los principales protagonistas y los que hacen posible el sector".

"Los hoteleros tienen que ser plenamente conscientes de que si quieren que el sector avance, si quieren que haya profesionalidad, si quieren que avancemos hacia ese turismo de calidad del que tanto hablamos y tampoco hacemos, hay que mejorar las condiciones del personal", ha reclamado.

Por otro lado, Álvarez ha hecho referencia a la problemática de acceder a una vivienda, especialmente en Baleares, y ha reclamado a las administraciones que reserven suelo para construir vivienda de protección oficial, que tiene que estar protegida siempre.