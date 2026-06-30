UGT acusa al Govern de incumplir parte de su acuerdo para pagar el recorte salarial del 2% de 2020 al personal público de la comunidad

El sindicato ha denunciado este martes que ni el personal laboral, ni el del sector público instrumental ni los docentes de la concertada lo han cobrado en la última nómina, y estiman que se les deben 6 millones de euros en total.

Los funcionarios no obstante, sí lo han percibido, y por eso acusan al Ejecutivo de discriminación. El secretario general de UGT servicios públicos, Miguel Ángel Romero, ha pedido explicaciones al Govern por este cambio en la interpretación del acuerdo y resolverlo cuanto antes: "Yo no me creo que cuando la presidenta Prohens suscribió ese acuerdo era consciente de que en la aplicación de ese acuerdo su administración iba a discriminar a 10.500 trabajadores", ha sentenciado.

PLUS INSULARIDAD

Por otra parte, desde el sindicato también han valorado el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para revisar el plus de insularidad a los empleados públicos de la Administración General del Estado en Baleares en los próximos seis meses. Desde UGT han recordado que esta medida compensatoria hasta ahora no surtía efecto, con unas plantillas un 30 por ciento por debajo de la media nacional y con mucho personal, han asegurado, que no toma posesión de la plaza o se va. Su responsable Fernando Martorell ha asegurado que están "muy satisfechos" con la medida y que confían en que que dentro de este año "podamos cerrar un acuerdo de cantidades" para mejorar la situación de la Administración General del Estado en Baleares.

Esta revisión, han asegurado, supondrá una equiparación salarial con este tipo de empleados públicos en Canarias.