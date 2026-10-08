EDUCACIÓN

El Supremo anula el decreto de Universidades por falta de justificación para su tramitación urgente

La decisión llega después del recurso presentado por el Govern balear contra esta normativa.

Europa Press

Illes Balears |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes en la Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes en la Moncloa | Agencia EFE

El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Gobierno por falta de justificación para su tramitación urgente.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado, por falta de justificación de su tramitación urgente, el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, sobre universidades.

El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado". "Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido", apunta.

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