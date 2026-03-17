Suben los precios y cambian los destinos: así afecta la guerra en Oriente Medio a los viajes de Semana Santa desde Baleares

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Este martes en el programa 'Más de Uno Mallorca', con Elka DImitrova, hemos analizado los efectos de la Guerra en Oriente Medio en Baleares. Por este motivo, nos ha acompañado Pedro Fiol, presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), que ha asegurado que la incertidumbre generada por la guerra está afectando especialmente al "sector emisor", con "subidas de precios en vuelos" y paquetes vacacionales que amenazan la demanda de las clases medias, principal target de los visitantes.

Inicialmente, se vio a Baleares como un "destino refugio" seguro, impulsando reservas en agencias receptivas. Sin embargo, Fiol describe esto como "pan para hoy, hambre para mañana", ya que un conflicto enquistado impactará en economías familiares, reduciendo viajes incluso locales. Para Semana Santa, la situación está "controlada", pero paquetes con depósitos iniciales y vuelos chárter de verano podrían encarecerse por subidas de carburante hasta 21 días antes, sin derecho a cancelación gratuita según la normativa europea.

Los vuelos de largo recorrido, como transoceánicos, ya registran incrementos, mientras que rutas europeas absorben por ahora el impacto. Destinos como Egipto, Turquía y Jordania sufren cancelaciones, pese a mensajes de seguridad de agencias locales. El mercado balear, "conservador", opta por Europa, Península o Latinoamérica, evitando Asia por temor a sobrevuelos de zonas conflictivas.

Según el presidente de Aviba, alrededor de 100 residentes baleares siguen varados en Oriente Medio por cierres aéreos, pese a 90 rutas reabiertas. Fiol enfatiza la "volatilidad" del turismo ante eventos geopolíticos, con aerolíneas ajustando inventarios para amortiguar costes.