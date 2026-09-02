HUELGA MÉDICA

El sindicato de médicos SIMEBAL convoca una huelga indefinida para mediados de octubre

Los médicos ya habían advertido de que si el Gobierno central sigue adelante con su Estatuto Marco planteado por la ministra de Sanidad, Mónica García, pasarían de los paros parciales antes del verano a un escenario de huelga indefinida en otoño, según ha confirmado a Onda Cero el presidente del sindicato médico de Baleares y de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro.

Redacción

Palma |

La huelga médica en Canarias se enquista: el SCS defiende la negociación y el Sindicato de Médicos rechaza una oferta “inaceptable”
La huelga médica en Canarias se enquista: el SCS defiende la negociación y el Sindicato de Médicos rechaza una oferta “inaceptable” | Agencia EFE

Los médicos irán por tanto a la huelga si el Gobierno central no reinicia las negociaciones y se produce un acercamiento con el colectivo para mejorar sus condiciones laborales, después de iniciar la tramitación del Estatuto Marco en el Congreso de los Diputados.

Si la huelga indefinida finalmente se materializa después del puente de octubre, los sindicatos médicos admiten que las listas de espera en la sanidad pública "aún irán a peor".

El presidente de Simebal, Miguel Lázaro, considera que es "la peor noticia para los pacientes", a los que pide disculpas, aun asumiendo que la lista de espera para operarse subió un 17,8 % en Baleares y la demora alcanza 116 días, según los últimos datos del IB-Salut.

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