El servicio 24 horas del IB Dona ha atendido más de 2.700 llamadas por violencia machista en el primer semestre del año, un 36 por ciento más.

La directora del IB Dona, Cati Salom, ha explicado este jueves que dicho refuerzo se debe a que, según las estadísticas, en verano se producen más casos de violencia por diversos factores, como que las parejas pasan más tiempo juntas o por mayor contacto entre las separadas con hijos.

De la cantidad total de llamadas, 2.507 (un 38% más) han tenido que ver con la violencia de género, 124 (un 2,4% más) con violencia sexual y 100 (un 23,4% más) con otras violencias machistas.

Salom ha valorado positivamente el aumento de cifras de atención, aunque ha admitido que son "preocupantes" porque "el hecho de que sólo hubiese una mujer que tuviese que acudir al servicio ya sería un tema que nos ocuparía", lamentando que el aumento de casos de violencia en las Islas.

En concreto, el incremento de la disponibilidad del servicio se lleva a cabo entre las 23.00 h y las 8.00 h en Mallorca, y entre las 22.00 h y las 8.00 h en Menorca, Ibiza y Formentera.

Este servicio 24 horas ofrece tanto atención telefónica como acompañamiento presencial a las víctimas de violencias machistas que sufren violencia física, psicológica, económica, sexual (abusos, agresiones y tráfico), simbólica, feminicidio y mutilación genital femenina.

El teléfono para acceder a este servicio 24 horas del IB Dona es el 900 17 89 89, y está disponible los 365 días del año.