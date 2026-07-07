El sector turístico mantiene las buenas perspectivas para esta temporada en Baleares

El sector turístico de Baleares mantiene las buenas perspectivas para esta temporada, con un aumento del 5% de la conectividad y un incremento del 4% del precio, según el informe ‘Smart Observatory’ del tercer trimestre del año, elaborado por PwC y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, que se ha presentado este martes en el Terreno Barrio Hotel de Palma.

Los principales mercados europeos mantienen crecimientos positivos pese a la incertidumbre geopolítica, aunque el conflicto en Oriente Medio está provocando el aumento de costes de la energía. Igualmente, crece el turismo internacional un 6 por ciento, gracias al mercado alemán, según ha explicado la vicepresidenta de la FEHM, María José Aguiló.

Los niveles de ocupación son muy similares al año pasado, situándose en julio la ocupación en cartera en el 70% en Baleares, y la tarifa media ha crecido un 8 por ciento en Mallorca y un 9 por ciento en Menorca, mientras en Ibiza ha caído un 4 por ciento. Además, la conectividad aérea crece un 5 por ciento respecto al año pasado, especialmente con Italia y Reino Unido, según ha anunciado José Manuel Fernández, socio responsable de Turismo, Transporte y Logística en PwC España.

Además, el sentimiento del viajero hacia España alcanza valores récord en los últimos año y aumenta el interés por la naturaleza y el deporte. Por otro lado, destaca la mejora del desempleo, aunque la inflación sigue presionando la renta disponible.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca ha desplegado una gran lona en el aeropuerto de Palma con un mensaje que apela al respeto por el entorno y la convivencia entre visitantes y residentes, bajo el lema 'Estas son tus vacaciones. Este es tu hogar'.