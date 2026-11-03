Santanyí busca atraer al turista británico durante todo el año con nuevas rutas de senderismo y trail

Santanyí quiere ir más allá del tradicional turismo de sol y playa y aprovechar sus recursos naturales y paisajísticos para atraer visitantes durante todo el año. Con este objetivo, el municipio ha acudido a la World Travel Market (WTM) de Londres para presentar un nuevo folleto de rutas de senderismo y trail, una propuesta dirigida especialmente al mercado británico y con la que busca ampliar la temporada turística más allá de los meses de verano.

El regidor de Turismo de Santanyí, Rafael Batle, ha explicado en una entrevista en Onda Cero Mallorca desde la feria londinense que esta iniciativa pretende mostrar que el municipio ofrece alternativas para disfrutar de su interior y de sus zonas costeras, como Cala d'Or, Cala Figuera, Cala Santanyí y Cala Llombards, también fuera de la temporada alta.

Batle ha valorado positivamente el comportamiento turístico de este año, que ha calificado de “razonablemente bueno”. Aunque ha reconocido algunos repuntes de semanas más flojas en el gasto de la oferta complementaria, ha destacado la ocupación de los alojamientos hoteleros y vacacionales.

El responsable municipal también ha señalado un cambio en la procedencia de los visitantes. Tradicionalmente, el turismo británico y alemán concentraba buena parte de la demanda, pero ahora se han incorporado otros mercados europeos, especialmente el francés. Además, ha destacado la sorpresa que ha supuesto la llegada de turistas canadienses, estadounidenses y coreanos.

“Nos ha caído como del cielo, han venido muchos coreanos”, ha comentado Batle, que ha defendido la importancia de diversificar los mercados emisores.

De cara a 2027, el regidor mantiene un optimismo moderado y confía en que Mallorca seguirá siendo un destino de referencia para los viajeros europeos, pese a las dificultades económicas y al posible encarecimiento de los carburantes.

Batle ha insistido también en la necesidad de mejorar las conexiones aéreas durante los meses de invierno. Ha recordado que tradicionalmente las compañías reducen el flujo de vuelos a partir del 1 de noviembre, una circunstancia que dificulta prolongar la actividad turística. “Si alargan las conexiones, se podría alargar un poquito todo”, ha defendido, reiterando la apuesta de Santanyí por una temporada turística más extensa y diversificada.