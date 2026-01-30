Rosa Estaràs (PP) sobre la visita del comisario europeo de Pesca: "Reclamaremos que se tenga en cuenta la insularidad de Baleares"

LEER MÁS Una veintena de tractores salen a la calle en Palma contra el acuerdo con Mercosur y la nueva PAC

La eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estaràs, que ha pasado este viernes por los micrófonos del programa 'Más de Uno Mallorca', ha reconocido los recortes importantes de las inversiones destinadas al sector primario en los últimos años. Por este motivo, ha dicho comprender la preocupación del sector agrícola y pesquero de Baleares y ha admitido que las negociaciones en el marco de la nueva Política Agraria Común (PAC) "están siendo muy tensas".

En relación con el acuerdo de Mercosur, que ha provocado protestas y tractoradas también en las islas, Estaràs ha asegurado que se trata de un "acuerdo positivo". No obstante, ha avanzado que el Partido Popular propondrá "la inclusión de cláusulas de salvaguarda para proteger al sector primario". Además, ha señalado que el acuerdo "beneficiará especialmente a Alemania y que, en consecuencia, también tendrá efectos positivos para Baleares".

Por otro lado, el próximo jueves está prevista la visita del comisario europeo de Pesca. Según ha contado en Onda Cero Estaràs, "en ese encuentro se le reclamará que tenga en cuenta la insularidad de Baleares", especialmente tras las restricciones impuestas a los días de pesca en el Mediterráneo.

Sobre la regularización de migrantes, Estaràs ha mostrado su rechazo a esta medida y ha criticado que el Gobierno central no haya solicitado el despliegue de Frontex en Baleares. En este sentido, ha insistido en que "no es viable y provocará un efecto llamada".