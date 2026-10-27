Prohens exige un amplio despliegue policial ante la posible concentración "kale borroka" en Palma

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha exigido a la Delegación del Gobierno que organice un amplio despliegue policial ante una posible concentración de "kale borroka", similares a las ocurridas en Barcelona, el próximo viernes en Palma. Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada acerca de las medidas previstas ante el "riesgo" de que protestas como las de Barcelona puedan suceder en Baleares por parte de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas.

La concentración, según ha publicado este martes 'Diario de Mallorca', está circulando a través de un grupo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Está prevista para la tarde del viernes y, aunque se pide que sea "pacífica", algunos mensajes hablan de "saquear tiendas de lujo" o reaccionar de forma violenta ante cualquier "agresión" por parte de las fuerzas de seguridad.

"Creo que los episodios en Barcelona, en París, en Lyon o en Milán solo pueden merecer una condena, no son manifestaciones ni protestas, son disturbios y episodios de violencia y delincuencia alentada por la extrema izquierda", ha sostenido Prohens. La presidenta del Govern ha considerado "los saqueos y los robos a negocios y pequeños comercios" dan una imagen de que las administraciones "no son capaces de proteger" a la ciudadanía, algo que a su parecer "no se puede permitir".

Es por ello que, ante una concentración que ha calificado como "de kale borroka", ha exigido a la Delegación del Gobierno que "tenga preparados a todos los efectivos policiales para actuar con celeridad y contundencia ante el mínimo conato de violencia".

"Que garanticen la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los comercios y de los establecimientos. Que estén preparados para proteger a nuestra gente, a los ciudadanos de Baleares. Que hagan identificaciones y detenciones, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Y si alguno ha entrado de manera irregular, que le devuelvan a su casa el mismo día", ha reclamado la presidenta autonómica.

Cañadas, quien ha exigido medidas de prevención ante la posible concentración del viernes, ha considerado que una ciudad "no puede quedar a merced de quienes quieren ejercer la violencia, dirigidos por la izquierda y subvencionados por el globalismo". "¿Quién debe tener miedo, el terrorista callejero que sale a saquear un negocio o el trabajador que abre cada mañana su negocio?", se ha preguntado. Aunque ha reconocido que con la información disponible es difícil saber qué pasará en Palma, ha dicho que "se espera lo peor".

Además, la líder parlamentaria de Vox ha culpado de lo sucedido en Barcelona, donde los disturbios se han saldado con unos 130 detenidos, muchos de ellos menores, con las personas migrantes.