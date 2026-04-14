Prohens acusa a MÉS de usar la crisis de la vivienda para tratar de implementar medidas "pseudocomunistas"

La presidenta el Govern, Marga Prohens, ha acusado a MÉS per Mallorca de usar la crisis del acceso a la vivienda para tratar de implementar medidas "pseudocomunistas".

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de ser preguntada por el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, acerca de las medidas a corto plazo para garantizar el acceso a la vivienda a quienes no pueden pagar un alquiler.

Apesteguia ha iniciado su intervención admitiendo que parten de una "base ideológica diferente", ya que mientras el Govern apuesta por el aumento de la oferta MÉS considera que es "una falacia".

"Entre 1996 y 2007 se construyeron seis millones de viviendas y los precios aumentaron un 130%. En los tres años que ustedes llevan gobernando han crecido un 30%. Aceptando su premisa, y teniendo en cuenta que la construcción de una vivienda lleva años de tramitación, no veremos sus frutos hasta dentro de varios años. Por eso le pregunto pot las medidas a corto plazo, ha apuntado.

Prohens, por su parte, ha sostenido que el hecho de que el ecosoberanista hable de "premisas ideológicas" demuestra que "el problema de la vivienda les da igual".

"Para usted la vivienda es solo la excusa para hacer ideología, intervenir el mercado y aplicar medidas pseudocomunistas", ha subrayado la presidenta autonómica.

Aunque no existen "soluciones mágicas" a la problemática de la vivienda, ha sostenido, para que las medidas a corto plazo se pudieran poner en marcha el Govern necesitaría que el anterior Ejecutivo "hubiera trabajado un poco".

"La gente que no puede pagar un alquiler sabe que tiene un Govern que se preocupa, y no que le intenta engañar como hace usted", ha zanjado Prohens.

Apesteguia, en su réplica, se ha preguntado si ser "pseudocomunista" es "defender a la gente que no puede pagar 300.000 euros de una hipoteca" frente a quienes "pagan las casas en efectivo". "Si es así, lo soy", ha sentenciado.