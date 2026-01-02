PRIMEROS NACIMIENTOS

El primer bebé nacido en Baleares se llama Olivia y ha llegado a las 00.50 horas en el Hospital de Son Espases

En las Pitiusas, el primer bebé nacido este 2026 ha sido una niña, con un peso de 3.200 gramos, en el Hospital de Can Misses a las 05.53 horas

Europa Press

Illes Balears |

El primer bebé nacido en Baleares se llama Olivia y ha llegado a las 00.50 horas en el Hospital de Son Espases
El primer bebé nacido en Baleares se llama Olivia y ha llegado a las 00.50 horas en el Hospital de Son Espases | HUSE

El primer bebé nacido este nuevo año 2026 en los hospitales públicos de Baleares se llama Olivia Sánchez Salazar y ha venido al mundo a las 00.50 horas en el Hospital de Son Espases. Según han informado este miércoles desde el Servicio de Salud y el Hospital Son Espases, la pequeña Olivia ha pesado 2.580 gramos y sus padres son colombiana.

También en el Hospital de Son Espases, el último bebé nacido antes de que comenzara el año ha sido Keiler David Bello Mina, que ha venido al mundo a las 23.09 horas del miércoles.

En las Pitiusas, el primer bebé nacido este 2026 ha sido una niña, con un peso de 3.200 gramos, en el Hospital de Can Missess a las 05.53 horas. La niña se llama MarwaUdari Checa y se trata de la primera hija de la pareja formada por la ibicenca Luisa Checa Carrasco y Zaid Udari, natural de Marruecos.

El parto de Can Misses ha sido el segundo de Baleares, empatado con el parto del Hospital de Manacor que a las 05.53 recibía a Liam Ismael Espínola Ortiz.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer