El primer bebé nacido en Baleares se llama Olivia y ha llegado a las 00.50 horas en el Hospital de Son Espases

El primer bebé nacido este nuevo año 2026 en los hospitales públicos de Baleares se llama Olivia Sánchez Salazar y ha venido al mundo a las 00.50 horas en el Hospital de Son Espases. Según han informado este miércoles desde el Servicio de Salud y el Hospital Son Espases, la pequeña Olivia ha pesado 2.580 gramos y sus padres son colombiana.

También en el Hospital de Son Espases, el último bebé nacido antes de que comenzara el año ha sido Keiler David Bello Mina, que ha venido al mundo a las 23.09 horas del miércoles.

En las Pitiusas, el primer bebé nacido este 2026 ha sido una niña, con un peso de 3.200 gramos, en el Hospital de Can Missess a las 05.53 horas. La niña se llama MarwaUdari Checa y se trata de la primera hija de la pareja formada por la ibicenca Mª Luisa Checa Carrasco y Zaid Udari, natural de Marruecos.

El parto de Can Misses ha sido el segundo de Baleares, empatado con el parto del Hospital de Manacor que a las 05.53 recibía a Liam Ismael Espínola Ortiz.