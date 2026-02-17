Más de 40 entidades piden que no se limite la llegada de cruceros a Palma

Más de 40 entidades entre asociaciones y empresas, entre ellas la Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) y la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio (Pimeco), han presentado este martes en Cort un manifiesto un manifiesto por la continuidad y estabilidad del turismo de cruceros en Mallorca.

Los colectivos han expresado en la plaza de Cort su rechazo a las políticas del ayuntamiento de Palma en sus intenciones de restringir la llegada de cruceros a la capital balear. La plataforma ha defendido que el sector inició hace tiempo una transición pionera y una apuesta patente en desarrollo de nuevas tecnologías pioneras para cumplir con las normativas internacionales.

La portavoz de la Plataforma, Álex Fraile, ha asegurado que no se está hablando de promesas sino de inversiones millonarias y ha puesto como ejemplo que muchos de los buques que llegan ahora a Palma ya operan con gas natural licuado (GNL), lo que reduce las emisiones y partículas, o la electrificación donde la clave está en la conexión a tierra.

"Si el Govern y la Autoridad Portuaria aceleran esto, los barcos apagarán motores en puerto, eliminando el humo en la ciudad. No es lógico que las navieras se anticipen y que los puertos españoles no estén adaptados para las conexiones eléctricas", ha añadido.

Este es el argumento económico más potente, según la plataforma. Para la asociación, el crucero no es solo un producto vinculado al sol y playa. "Es la capacidad de mantener a muchos trabajadores y pequeñas empresas, el comercio, la restauración, los guías, el transporte discrecional, los taxis, las agencias de viajes", ha añadido Fraile, que ha recordado que el crucerista de clase media-alta que busca cultura y gastronomía fuera de temporada alta es el perfil que Baleares necesita para no depender del monocultivo de sol y playa.

EL CLIMA SOCIAL: DEL CONFLICTO AL DIÁLOGO

Según ha informado la misma plataforma, el diálogo social "agresivo" ha bajado de intensidad debido a los acuerdos de limitación. Según han añadido, tres cruceros al día han rebajado sensiblemente el número de escalas y pasajeros y además se ha cumplido estrictamente.

Por otra parte, también han señalado la variable del realismo económico donde se destaca la importancia de tener una mayor conciencia de que "prohibir sin alternativa es peligroso para el empleo local". Para Álex Fraile, "la desaparición de la confrontación directa nos brinda una oportunidad histórica para trabajar desde la colaboración público-privada".

PETICIONES AL GOVERN

Para que esta supervivencia sea a largo plazo, la plataforma 'Sí a los cruceros' ha pedido al Govern comunicar los datos, invertir el impuesto de turismo sostenible (ITS) en la electrificación de los muelles y usar la tecnología para que los turistas no coincidan todos a la misma hora en un lugar determinado.

"Necesitamos que el Govern sea un aliado proactivo. Apostar por los cruceros es apostar por una industria moderna, tecnológica y capaz de sostener nuestra economía cuando el resto del sector turístico descansa. Es, en definitiva, una cuestión de responsabilidad y futuro", ha concluido.