El precio de la vivienda en Baleares crece un 19,3% en mayo

El precio de la vivienda en Baleares y Canarias ha registrado un crecimiento interanual del 19,3% en el mes de mayo, según ha informado este viernes Tinsa by Accumin en un comunicado.

En las áreas metropolitanas, por su parte, ha aumentado un 2,1% y ha registrado una variación interanual del 16,8%, alcanzando por primera vez en términos nominales los máximos del año 2007.

Asimismo, el Índice General de la estadística Tinsa IMIE, que recoge la evolución de los precios en todas las áreas, ha registrado un incremento del 1,3% en tasa mensual en mayo y un 15,4% en el último año, de acuerdo con las cifras aportadas por la compañía.

En este contexto, Tinsa ha analizado que la tasa interanual del 15,4% del Índice General en mayo ha supuesto un crecimiento "muy superior" al de la inflación, con un incremento de 11,9 puntos porcentuales más.

Por otro lado, con respecto a la variación mensual de los grupos, las 'áreas metropolitanas' (2,1%) y la 'costa mediterránea' (1,8%) han acelerado la evolución del precio de la vivienda nueva y usada, mientras que las 'capitales y grandes ciudades' (1,3%) y las 'islas' (0,5%) han sostenido el impulso.

El rango de incremento en el precio de la vivienda nueva y usada durante el último año se ha movido entre el 10,3% del grupo 'Resto de municipios' y el 19,3% de 'Islas'. Además, descontando el efecto de la inflación, la banda de variación se ha movido entre el 6,9% y el 15,6%, de acuerdo con los datos de Tinsa.

"La actividad de compraventa de vivienda se ha moderado levemente en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior", ha explicado la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias.

Finalmente, en términos nominales, el precio medio ha superado los máximos de la burbuja de 2007 en un 25% en 'islas' y en 1% en 'capitales y grandes ciudades', y ha alcanzado máximos en 'áreas metropolitanas'.

Sin embargo, descontando el efecto de la inflación, todos los grupos se han situado a más de 10% de distancia por debajo de dichos máximos. Así, los territorios insulares son los que más se han acercado, a una distancia del -13%, mientras el resto han permanecido a más del -30% de distancia.