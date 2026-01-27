La Policía Nacional celebra sus 202 años de historia.

La Policía Nacional, que fue galardonada en 2024 con el Premio Onda Cero Mallorca, ha celebrado este martes sus 202 años de historia con un acto institucional en el edificio de los Servicios Ferroviarios de Mallorca, en la plaza de España de Palma. Un evento que ha reunido a cerca de un centenar de personas y que ha arrancado, como marca la tradición, con el himno nacional.

Durante el acto, cinco agentes de la Policía Nacional han sido distinguidos con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. La ceremonia ha estado presidida por el jefe superior de Policía en Illes Balears, José Luis Santafé, que ha puesto en valor el trabajo de los agentes.

Entre los asistentes, también han estado presentes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, que ha incidido en la importante labor de los cuerpos de seguridad, así como ha señalado la necesidad de mejorar las condiciones de los policías en Baleares.

Cabe recordar que este año los Premios Onda Cero Mallorca se van a celebrar el próximo 16 de febrero a partir de las 19.00 horas en el Auditorium de Palma.