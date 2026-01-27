Encarna Piñero: "El Terreno Barrio Hotel será un espacio abierto con la cultura y la gastronomía como puntos de encuentro entre residentes y visitantes"

Este martes escuchamos en 'Illes Balears en la Onda' a la CEO de Piñero, Encarna Piñero, que este año ha presentado en FITUR su nueva marca.“Hemos transformado lo que era un apellido en una marca y esto es un símbolo de empezar una nueva era”, ha asegurado Piñero en una entrevista concedida a Onda Cero durante la feria turística de Madrid.

CALIDAD Y EXCELENCIA

Un año después de la joint venture con Hyatt, Piñero ha avanzado los detalles de la apertura del Terreno Barrio Hotel, en Palma (Mallorca). “Estamos muy contentos porque hemos dedicado este año a conocernos y a poner en práctica esos objetivos que nos marcamos”, ha explicado. “Dentro de unos meses estaremos incorporados a la World of Hyatt, que es el plan de fidelización que tiene más de 61 millones de miembros”, ha asegurado Piñero, que también ha destacado que el mercado americano es uno de los objetivos de la marca.

“Estamos abiertos a distribuir la marca Bahía Príncipe y a abrir otros destinos nuevos, además de Jamaica, República Dominicana y México”, ha defendido en Onda Cero. En este sentido, Piñero ha querido destacar que “el crecimiento se mide no sólo por números, sino también por calidad y por excelencia”.

PATRIMONIO Y TALENTO LOCAL

Respecto al nuevo hotel Terreno Barrio Hotel en Palma, Piñero se ha mostrado muy ilusionada porque “es un proyecto de la familia y va a ser innovador porque ha nacido sostenible desde el principio”. “Con él dinamizamos la cultura local y los residentes de la zona del terreno. Será un espacio abierto donde la cultura y la gastronomía actuarán como puntos de encuentro entre residentes y visitantes, que pondrá en valor el patrimonio y el talento local”, ha insistido la CEO de Piñero.

Además, ha incidido en que “va a ser un punto muy importante para poner en valor El Terreno y a la larga desestacionaliza el turismo en Palma, que es una de las cuestiones que también están siempre encima de la mesa y queremos aportar ese granito de arena en este proyecto”. “Por primavera, por Semana Santa abriremos el restaurante, que es el ‘Destape’, que también tiene un concepto muy innovador, como su nombre indica, y luego seguramente un mes más tarde abriremos lo que es el Soft Opening de la parte del hotel, que tiene 41 habitaciones”, ha avanzado la CEO de Piñero.

Además, ha añadido que “el hotel va a ser certificado como Passivhouse y Elite Platinum, algo que es bastante innovador para lo que es Palma”. “Como novedades tendremos el restaurante ‘Destape’, pero luego hay muchas más cosas que me gustaría invitar a que todos lo descubran porque va a ser algo que va a marcar una diferencia”, ha destacado Piñero en los micrófonos de Onda Cero.