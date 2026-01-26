Los trabajadores de SFM acuerdan convocar paros parciales para demandar mejoras en la seguridad

Los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) han acordado convocar paros parciales para demandar mejoras en la seguridad de la red ferroviaria de la isla. Lo han decidido en una asamblea celebrada el mediodía de este lunes a raíz de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), según han informado a Europa Press fuentes del comité de empresa de SFM.

Los cerca de 70 trabajadores --de un total de 190-- que han participado en la asamblea han trasladado su apoyo "masivo" a la convocatoria de paros parciales. Solo se han contabilizado cuatro votos en contra. El comité de empresa se reunirá el miércoles para dar forma a estas movilizaciones, que comenzarán siendo de baja intensidad con el objetivo de afectar lo menos posible a los usuarios.

Las fuentes consultadas han indicado que lo deseable sería que antes de que pudieran hacerse efectivos esos paros parciales --que podrían empezar diez días después de que se registrara la papeleta en el Tamib-- se alcanzara un acuerdo con el Govern para poner en marcha las mejoras en materia de seguridad demandadas. La asamblea, pese a la voluntad de llegar a un acuerdo con la empresa pública, ha sido "flemática" y ha servido para que los trabajadores expusieran las problemáticas identificadas en cada una de las áreas de SFM.

Poco antes de la reunión, el presidente del comité de empresa, Ricardo Más, ya daba por hecho que los trabajadores demandarían la convocatoria de los paros parciales. "Después de tanto tiempo sin hacernos caso, lo único que nos queda es el conflicto colectivo", ha subrayado. "Si la empresa no quiere que esto afecte a los usuarios, nos debemos sentar y hablar de mejoras en seguridad", ha añadido.

El presidente del comité ha considerado que ahora que en el conjunto de España los servicios ferroviarios estatales y autonómicos "se están sentando a revisar sus estándares de seguridad" a raíz de los accidentes de Adamuz y Gelida, es buen momento para hacer lo propio en Mallorca. "Nosotros sabemos de primera mano que aquí hay muchas cosas que mejorar, que durante mucho tiempo se han denunciado y no se les ha hecho ningún caso, casi que se ha frivolizado, y creemos que es el momento", ha apuntado.

Estas posibles mejoras en materia de seguridad, ha puntualizado, responden más a cuestiones "de andar por casa" que a las "macrocifras" y se dan en diferentes planos de operatividad. Por ejemplo, ha expuesto, los trabajadores llevan seis años reclamando la creación de un comité de seguridad en la circulación "que estudie cada uno de los incidentes y haga protocolos para prevenirlos". También ha reclamado mejoras en la comunicación, dado que ha considerado inadmisible "que lo que pasa en la vía se comunique por vía telefónica y no haya una trazabilidad". Muchas incidencias, ha asegurado, no llegan y otras "se tapan".

A ello se le suma la demanda de más celeridad a la hora de solucionar incidencias en las catenarias, cortes en los carriles o desvíos en las vías, que durante mucho tiempo quedan "al albedrío de la pericia de los maquinistas". "Se les dan limitaciones de velocidades, hasta siete veces al día, y los carriles rotos de los que han avisado siguen allí a los tres días y los maquinistas tienen que estar pendientes de limitar la velocidad porque eso no se arregla", ha señalado.

LA POSTURA DEL GOVERN

Preguntado al respecto antes de la asamblea de este lunes, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, se ha mostrado abierto a negociar con los trabajadores. No obstante, les ha pedido que antes de decidir iniciar movilizaciones le trasladaran cuáles son sus peticiones en materia de seguridad, ya que ha dicho desconocerlas.

"Si se convoca algún paro debe fundamentarse en alguna razón", ha alegado el conseller, quien ha asegurado que todas las reclamaciones que han ido llegando de los trabajadores se han solucionado, respondido o al menos están en tramitación. "Respetamos cualquier decisión que se adopte en una asamblea de trabajadores. Lo que nos gustaría, en cualquier caso, es que antes hablaran con nosotros y nos dijeran cuáles son sus necesidades", ha insistido.

Mateo, además, ha pedido que se desvincule lo ocurrido en la Península, "un accidente trágico", con la situación de la red ferroviaria de Mallorca. "Si tenemos una red segura, nuestros trenes son seguros y vamos respondiendo a las peticiones y sugerencias que nos llegan del comité de empresa... Creo que está contestado", ha dicho al ser preguntado por si entendería que los trabajadores se movilizaran.