Baleares toma el relevo de FITUR con Madrid Fusión como gran escaparate del producto local

La promoción de Baleares no se detiene tras FITUR. La próxima gran cita será Madrid Fusión, que comienza este lunes y donde la gastronomía y el producto local de las islas volverán a tener un papel destacado. Así lo ha puesto de relieve en una entrevista en Onda Cero la consellera de Promoción Económica y Producto Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate.

Durante FITUR, el producto local ha estado muy presente en el espacio gastronómico del Govern balear, con showcookings, degustaciones y la participación de chefs de reconocido prestigio. Un escaparate que, según Amate, permite que los visitantes conozcan Mallorca y el resto de las islas “mucho más allá del sol y playa”.

“Necesitamos que los visitantes conozcan nuestra cultura, nuestra tradición y nuestros productos, y que vengan más allá de la temporada de verano, a conocer las diferentes experiencias que existen en la isla.”, ha asegurado Amate en Onda Cero.

La consellera ha subrayado que este tipo de eventos son clave para mostrar la cultura, la tradición y la gastronomía balear, y para avanzar hacia un modelo turístico que apueste por la desestacionalización y la calidad, dando visibilidad a productores y empresarios locales.

Ese trabajo tendrá continuidad a partir del lunes en Madrid Fusión, donde Baleares contará con un programa propio durante los tres días de feria. Entre las actividades previstas destacan showcookings y ponencias centradas en productos emblemáticos como la sobrasada de Mallorca, los vinos con denominación de origen y la repostería tradicional.

En concreto, la sobrasada de Mallorca abrirá el programa de showcooking este lunes por la mañana, con una presentación que pondrá en valor su elaboración y sus diferencias respecto a otros productos similares. Además, el martes se celebrará un taller-degustación dedicado a la repostería mallorquina.

Con esta presencia en Madrid Fusión, Baleares refuerza su estrategia de promoción gastronómica tras FITUR, apostando por el producto local como elemento clave para atraer visitantes durante todo el año.