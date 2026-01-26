TEMPORAL POR BORRASCA 'INGRID'

El 112 gestiona 83 incidentes por meteorología adversa, la mayoría en Ibiza y Mallorca

Además, ha reabierto el puerto de Ibiza y este domingo permaneció cerrado el puerto de Ciutadella. Este lunes aún puede haber retrasos y cancelaciones en el tráfico marítimo, dado que la Aemet mantiene el aviso amarillo

Redacción

Illes Balears |

Emergencias atiende 987 llamadas y gestiona 135 incidentes en Nochevieja en Baleares
Emergencias atiende 987 llamadas y gestiona 135 incidentes en Nochevieja en Baleares | Emergencias 112

El servicio de emergencias del 112 de les Illes Balears ha gestionado un total de 83 incidentes relacionados con la meteorología adversa entre las 18.00 horas de este domingo y las 06.00 horas de este lunes, la mayoría de ellos en Ibiza y también en la isla de Mallorca.

Por islas, según datos facilitados por la Dirección General de Emergencias, la mayor parte de las incidencias se han registrado en Ibiza, concretamente 53 actuaciones. En el caso de Mallorca se han contabilizado 30 incidentes relacionados con el mal tiempo de las últimas horas. Del total de avisos atendidos, 78 ya han quedado completamente finalizados.

Las tipologías más frecuentes han sido las caídas de árboles, con 24 casos, y caídas de árboles sobre la calzada, con 23 incidencias. En este sentido, desde Emergencias han detallado que 22 de las caídas de árboles y 15 de las caídas sobre la calzada se han producido en Ibiza.

También se han registrado 13 desprendimientos de elementos urbanos, ocho obstáculos líquidos en la calzada, siete interrupciones de servicios básicos y cuatro incidencias relacionadas con desprendimientos de rocas o riesgo de desprendimiento. Además, durante la tarde se produjo el cierre del puerto de Ibiza, que quedó reabierto a las 22.30 horas de este domingo.

La Aemet mantiene para este lunes, 26 de enero, avisos amarillos por meteorología adversa, principalmente por fenómenos costeros y viento fuerte, hasta las 9.00 horas en Pitiusas y hasta las 12.00 horas en Mallorca e Ibiza.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer