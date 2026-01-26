El 112 gestiona 83 incidentes por meteorología adversa, la mayoría en Ibiza y Mallorca

El servicio de emergencias del 112 de les Illes Balears ha gestionado un total de 83 incidentes relacionados con la meteorología adversa entre las 18.00 horas de este domingo y las 06.00 horas de este lunes, la mayoría de ellos en Ibiza y también en la isla de Mallorca.

Por islas, según datos facilitados por la Dirección General de Emergencias, la mayor parte de las incidencias se han registrado en Ibiza, concretamente 53 actuaciones. En el caso de Mallorca se han contabilizado 30 incidentes relacionados con el mal tiempo de las últimas horas. Del total de avisos atendidos, 78 ya han quedado completamente finalizados.

Las tipologías más frecuentes han sido las caídas de árboles, con 24 casos, y caídas de árboles sobre la calzada, con 23 incidencias. En este sentido, desde Emergencias han detallado que 22 de las caídas de árboles y 15 de las caídas sobre la calzada se han producido en Ibiza.

También se han registrado 13 desprendimientos de elementos urbanos, ocho obstáculos líquidos en la calzada, siete interrupciones de servicios básicos y cuatro incidencias relacionadas con desprendimientos de rocas o riesgo de desprendimiento. Además, durante la tarde se produjo el cierre del puerto de Ibiza, que quedó reabierto a las 22.30 horas de este domingo.

La Aemet mantiene para este lunes, 26 de enero, avisos amarillos por meteorología adversa, principalmente por fenómenos costeros y viento fuerte, hasta las 9.00 horas en Pitiusas y hasta las 12.00 horas en Mallorca e Ibiza.