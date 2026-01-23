Zafiro Hotels adelanta aperturas y refuerza el turismo deportivo para alargar la temporada en Mallorca

Zafiro Hotels afronta 2026 con un claro objetivo: alargar la temporada turística en Mallorca apoyándose en el turismo deportivo y en la renovación de producto. La cadena ha decidido adelantar la apertura de varios establecimientos y reforzar su posicionamiento en segmentos como el triatlón y el cicloturismo.

En declaraciones a Onda Cero desde Fitur, el director comercial de la cadena, Toni Omar, ha explicado que uno de los hoteles adquiridos hace tres años abrirá este año el 27 de febrero, cuando antes lo hacía a principios de mayo, tras una fuerte inversión para adaptarlo al segmento de triatlón y cicloturismo. Además, Zafiro Hotels ha acometido una renovación completa de las habitaciones del Zafiro Can Picafort de cara a esta temporada.

La cadena también abrirá otro establecimiento el 30 de enero, apoyándose en la demanda de deportistas y equipos que eligen Mallorca para sus estancias de entrenamiento, incluidos grupos procedentes de Estados Unidos. Zafiro Hotels es desde hace años patrocinador principal de la prueba Zafiro Ironman 70.3 Alcúdia-Mallorca, lo que le ha permitido consolidarse como referencia para triatletas y ciclistas.

Omar apunta que enero es el mes de mayor demanda y reservas y que la presencia en Fitur sirve para “tomar el pulso” a cómo puede evolucionar la temporada 2026. En cuanto al mercado nacional, reconoce que mantiene un comportamiento más tardío en las reservas que los mercados centroeuropeos y británico, aunque sigue siendo estratégico para la cadena.