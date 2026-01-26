La patronal de actividades marítimas de Baleares advierte del "auge" del chárter ilegal

Uno de los empresarios con más peso y voz en Sóller, Santiago Mayol, advierte en Onda Cero de la falta de control del chárter náutico ilegal en el mar balear. Mayol, que dirige junto a su hermano Óscar Mayol, Barcos Azules y Ferrocarril de Sóller, reconoce que el Govern balear destina cada vez más recursos humanos y materiales a la vigilancia costera, pero también critica que es "insuficiente".

"El chárter náutico ilegal está en auge", advierte Mayol que ha pasado por el set de Onda Cero Mallorca en el estand de Baleares, situado en la pasada feria turística Fitur. Este empresario de Sóller también alerta sobre el peligro y proliferación de las embarcaciones que se alquilan sin título, algo que la asociación patronal de actividades marítimas de Baleares a la que representa lleva tiempo denunciando.

Por cierto, Santiago Mayol teme que el fenómeno astronómico del año previsto para el 12 de agosto, el eclipse solar total, colapse todavía más Sóller y su puerto ante la alta demanda de visitantes en pleno temporada alta.