Los alumnos de la EHIB, un año más en Fitur, brillan en el estand de Baleares

Natalia Munar, Eduardo Carmona, Carlos Zafra y Jorge Arrondo son algunos de los alumnos de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears EHIB que han pasado por Fitur 2026 para practicar sus habilidades en restauración y cocina. Así nos lo cuentan desde el estand de Baleares donde estos días han promocionado el producto local de las islas.

Además, el director académico de la escuela, Aitor Martínez, les acompaña para poner en valor la oferta formativa del centro que este año celebra su trigésimo aniversario con una imagen renovada y en plena transformación. Tanto es así que la Escuela de Hostelería de Baleares tiene como objetivo "ser referente europeo en formación turística".