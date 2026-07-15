El Pla Seguiment Intensiu del Govern a través del SOIB ha logrado incorporar ya 500 personas mayores de 45 años al mercado laboral

Desde su puesta en marcha en 2025 y hasta el mes de abril de este año, se han gestionado un total 1.850 expedientes, la mayoría mujeres y personas mayores de 55 años con baja cualificación, de las que más de 1.000 tenían disponibilidad inmediata para trabajar.

El ejecutivo, que ha hecho balance del primer año del plan este miércoles, asegura que el objetivo es reducir el paro estructural de larga duración, que actualmente es el que más padecen las Islas, y que en el último año se ha reducido un 7'2 por ciento, casi un punto más que en el periodo 2024-2025.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha asegurado que desde el ejecutivo autonómico "no apostamos por un modelo de importar mano de obra (...), sino que queremos crecer en valor, no en volumen", y que por eso quieren apostar "por el paro de aquí, nuestro, que es estructural", y ha considerado que primero tienen que solucionar este problema antes de importar mano de obra.

Este plan se suma, según ha asegurado Cabrer, al cheque formación destinado a autónomos y a empresas de hasta 9 trabajadores de instalación, construcción y ahora también sociosanitarias, para cubrir el coste salarial y de seguridad social del primer año de trabajo del personal que contraten.