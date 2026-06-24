El Pla de Mallorca pone en marcha la campaña “sense aigua no hi ha Pla” ante los elevados consumos de agua

Desde lahan tenido queante los picos de consumo detectados en, que han superado por mucho la capacidad de producción habitual de los pozos y aumentado la presión sobre los acuíferos del municipio.

Según ha explicado, el gerente de la Mancomunitat, Joan Cifre, con estas medidas “se ha podido controlar el consumo, obviamente perjudicando a los usuarios”, aunque están dando problemas en zonas donde el agua no llega por gravedad. No obstante, el gerente asegura que “ha sido la única manera de recuperar pozos”.

Esta nueva iniciativa pretende ahora fomentar el ahorro de agua y concienciar a la ciudadanía. La campaña, a través de redes sociales, incluye además el ‘reto de los 100 litros’, una acción participativa que invita a reflexionar a toda la ciudadanía sobre los hábitos diarios para ahorrar agua.

Desde la Mancomunitat recuerdan que, sólo en un mes, el nivel del agua en los pozos ha bajado hasta 13 metros. Entre los municipios más afectados se encuentran Algaida, donde hubo picos de 75 metros cúbicos por hora cuando la red sólo puede producir 42; o Lloret, donde se duplicó el consumo y se tuvo que acudir a camiones cisterna.