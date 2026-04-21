"Piensen que podrían ser Ustedes”: la voz de una inmigrante en Palma sobre las colas para regularizarse

Kelly es brasileña residente en Mallorca desde hace muchos años, Óscar llegó de Colombia en julio de 2024 y Edelveis, procedente de Venezuela, llegó a España hace nueve meses. Son nuestros tres invitados hoy para ponerle voz a la inmigración irregular que quiere trabajar y residir en nuestras islas de forma legal.

Kelly denuncia en la tertulia la falta de organización en las oficinas y asegura que muchas personas han perdido horas de trabajo para poder hacer cola: “Lo que vemos es que faltó organización”. La participante explica que su sobrino sigue intentando conseguir la documentación necesaria y alerta de que, en algunos casos, incluso se están cobrando cantidades de dinero por supuesta intermediación, algo que califica de abuso de la desesperación ajena. "Es un timo", según denuncia en el programa Más de uno Mallorca, junto al resto de invitados.

Óscar, por su parte, relata que continúa intentando regularizar su situación y que, mientras espera, aspira a homologar su formación como auxiliar de enfermería para poder trabajar en el sector sanitario. De hecho, todos los invitados coinciden en que sus perfiles laborales son necesarios en las islas, pese a su situación actual precaria. Él, como el resto, quiere trabajar y ayudar a su familia en Colombia. "Falta mano de obra en la hostelería, la restauración, al construcción o la sanidad", coinciden todos.

Edelveis, procedente de Venezuela y en situación irregular, explica que su experiencia ha sido igual de complicada y pide más presencia policial y más orden en las colas de inmigrantes en las Oficinas de Atención Ciudadana. Él lamenta que el proceso esté provocando peleas, confusión y jornadas perdidas de "trabajo en negro", y subraya que busca estabilidad y opciones reales para trabajar, incluso sin papeles, mientras avanza el procedimiento. En paralelo, este ciudadano venezolano recuerda que ha trabajado en cocina y que la burocracia le está impidiendo dar el paso hacia un empleo regular.

Durante el debate, Kelly, autónoma y con papeles desde hace muchos años, defiende que la regularización también supondrá el pago de impuestos y cotizaciones por parte de quienes consigan salir de la economía sumergida. La invitada recalca que no se puede generalizar sobre la inmigración y pide separar a quienes vienen a trabajar de quienes delinquen o abusan del sistema. “Pensemos que podrían ser Ustedes”, reflexiona sobre la posibilidad de ser o haber sido migrante en el mundo, apelando a la empatía y a la memoria migratoria de Baleares.

La tertulia también pone el foco hoy en la necesidad de conseguir el certificado de vulnerabilidad, el documento que está provocando largas colas en Palma y que, según la información difundida por la propia Administración, es imprescindible para continuar el proceso extraordinario de regularización. Admiten los afectados que falta información y piden refuerzo de los servicios municipales, porque son el ejemplo las largas colas, esperando desde la madrugada en Oficinas de Atención al Ciudadano desbordadas por la demanda. Onda Cero Mallorca recoge así el testimonio de tres inmigrantes que coinciden en una misma idea: quieren trabajar, cotizar y dejar atrás la irregularidad.