"Queremos trabajar y aportar al país", dicen algunos inmigrantes en la cola de la OAC de Palma

Un día más en las oficinas municipales de Atención al Ciudadano, y es el segundo, hay nervios entre los inmigrantes presentes que hacen cola para conseguir un papel: el certificado de vulnerabilidad. Aunque no es necesario en todos los casos y es más importante acreditar cierto arraigo y, sobre todo, presentar el certificado de antecedentes penales, son centenares las personas que han acudido a las oficinas municipales en busca de este documento.

El jueves hubo centenares de personas haciendo cola en la Oficina de Atención al Ciudadano de Palma situada en la calle Joan Maragall, pero un día después, tras registrarse momentos de tensión y mucha saturación, esta oficina ha empezado a poner orden con números de espera y algo más de organización.

En la jornada de ese viernes, en la OAC de Palma tenían previsto atender a 300 personas y hoy escuchamos a algunas de ellas. Son muchos los ciudadanos latinoamericanos que quieren regularizar su situación y "trabajar en este país con papeles, para aportar", dicen algunas de las personas que hoy escuchamos en Onda Cero. Otros reconocen que han tenido antecedentes policiales, pero que optarán a la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Quieres escucharles? Aquí unas historias humanas que coinciden en la necesidad de ser "legales".