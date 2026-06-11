Smy Hotels apuesta por Mallorca con la apertura de su hotel en Portocolom. Por este motivo, el programa 'Más de Uno Mallorca', con Elka Dimitrova, se ha emitido en directo desde el hotel Smy Portocolom, que se ha inaugurado este jueves.

El hotel Smy Portocolom ha celebrado este jueves su reinauguración tras una profunda reforma que ha transformado el establecimiento en un cuatro estrellas superior orientado al mar y a la experiencia del cliente. El acto ha contado con la presencia de responsables de la cadena, representantes del sector turístico y profesionales vinculados a la industria hotelera. Durante el programa, hemos hablado el, Jesús Pons, y la directora del hotel, Catherine Chiquer.

Ubicado en primera línea de la bahía de Portocolom, el establecimiento ha reorientado sus espacios para aprovechar al máximo su privilegiada ubicación. Según ha explicado el consejero delegado de la compañía, Jesús Pons, la remodelación ha permitido abrir el hotel hacia el mar y reforzar una oferta basada en el bienestar, las actividades deportivas y la conexión con el entorno. "Ahora se vive mucho más el mar en el hotel que antes", ha señalado Pons durante una entrevista concedida a Onda Cero Mallorca desde las instalaciones del establecimiento.

La directora del hotel, Caterine Chiquer, ha destacado que el proyecto busca convertirse en un espacio abierto tanto a los visitantes como a los residentes. En este sentido, ha subrayado la próxima apertura del rooftop, un nuevo restaurante con vistas panorámicas sobre la bahía que aspira a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y turistas. "Queremos formar parte del pueblo y que los residentes también disfruten de estos espacios", ha afirmado Chiquer.

Los responsables del establecimiento se mostraron optimistas respecto a la evolución de la temporada turística. La compañía confía en que la combinación de instalaciones renovadas, actividades experienciales y una mayor integración con la comunidad local permita consolidar a Smy Portocolom como uno de los referentes hoteleros de la zona.

Durante el programa especial también hemos escuchado a a Domènec Biosca, experto en turismo y presidente de Educatur, junto a la directora general Susana Martínez. Además, hemos conocido aún más las instalaciones del hotel con su director comercial, Jorge Santana.