Jaime Martínez: “Es una irresponsabilidad convocar el colapso de Palma en plena temporada”

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha criticado la convocatoria de una nueva manifestación contra el turismo prevista para el 26 de julio, especialmente por el llamamiento al colapso de la ciudad. “A mí lo que me preocupa es que se utilice interesadamente nuestro modelo económico y turístico”, ha señalado, recordando que “los mismos que convocan estas protestas son los que autorizaron hasta 100.000 plazas turísticas más”. Martínez ha defendido su política de contención y ha insistido en que “he prohibido el alquiler turístico plurifamiliar en Palma” en una entrevista ofrecida este lunes en el programa 'Más de uno Mallorca' de Onda Cero.

En otros asuntos, el primer edil ha asegurado que el consistorio está realizando un esfuerzo "sin precedentes" en materia de seguridad, aunque ha vinculado parte del problema de inseguridad en algunos barrios de Palma con la inmigración irregular y el proceso de regularización de inmigrantes del Gobierno. “Si permitimos que haya delincuentes en situación irregular y no se les puede expulsar, tenemos un problema de raíz”, ha afirmado. Martínez ha defendido que el 25% del presupuesto municipal se destina a seguridad y ha destacado que “el cuerpo de la Policía Local está mejor que nunca en los últimos 15 años”.

Preguntado por el incremento de la criminalidad, ha explicado el alcalde que hay "tipos de delitos" en incremento relacionados con la llegada de personas en situación irregular de otros países. “Esto es el resultado de las políticas migratorias de España y se tiene que atajar desde la raíz, que no está en Palma, sino en Madrid”, ha declarado sobre el problema de la inmigración ilegal.

En relación con el desalojo de la antigua cárcel de Palma, ha confirmado Martínez que se producirá en las próximas semanas: “Será dentro del mes de junio, pero no podemos anunciar cómo ni cuándo por responsabilidad”. Jaime Martínez también ha defendido la actuación municipal ante situaciones de vulnerabilidad, aunque ha recalcado los límites de los recursos disponibles. “Seguimos ofreciendo recursos voluntarios, pero primero han de querer y han de poder”, ha explicado, subrayando que el Ayuntamiento mantiene el seguimiento para evitar nuevos asentamientos en la ciudad.

Sobre la relación con Vox, el primer edil da por hecho que habrá presupuestos municipales para el año 2027, a pesar de las amenazas del partido que dirige Fulgencio Coll en Palma, porque no se las cree. "Amenazaron con no apoyar los presupuestos en años anteriores", añade Martínez, con los presupuestos municipales aprobados los tres años de legislatura.