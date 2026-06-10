El Govern unifica y clarifica cómo actuar en los centros educativos ante fenómenos meteorológicos adversos

El Govern ha presentado este miércoles un nuevo protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos que unifica y clarifica cómo actuar en los centros educativos ante fenómenos meteorológicos adversos como fuertes lluvias, danas, olas de calor o inundaciones.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, han presentado la guía que, entre otras cuestiones, aclara cómo actuar en cuanto a las recogidas de alumnos cuando se decrete la suspensión de las clases, tras la experiencia de la dana en Eivissa del pasado otoño.

En este sentido, el protocolo contempla que los alumnos sólo podrán abandonar el centro educativo con una autorización. Vera ha admitido que es "humano" que las familias "se angustien" y quieran recoger a sus hijos en una situación de emergencia, pero ha insistido en que los centros son espacios seguros.

El documento, concebido como una herramienta operativa permite a los centros saber cómo actuar con eficacia y seguridad cuando se decretan alertas meteorológicas. Según han explicado los consellers, el protocolo nace de la experiencias de las danas que afectaron Eivissa el pasado otoño y estará vigente el próximo curso escolar.

"En emergencias existen momentos de tensión, pero los responsables tienen que tomar decisiones rápidas y acertadas", ha afirmado Estarellas. "Había detalles que había que pulir que no estaban en las instrucciones generales", ha explicado Vera.

A grandes rasgos, el protocolo determina que ante una alerta naranja la dirección general de Planificación enviará un mensaje a través de Gstib -en el futuro será el aplicativo Llull- para que los centros sigan las medidas de sus planes de autoprotección como la limitación de salidas o las actividades al exterior.

Cuando el aviso se eleva a rojo, cabe recordar, se comunica a los centros la suspensión de las actividades lectivas. Según han explicado, si las alertas llegan fuera del horario lectivo, se comunica al personal que no acuda al centro educativo. Los trabajadores, además, están dispensados de acudir a sus puestos aunque las clases no se suspendan pero tienen dificultades para desplazarse.

Si la alerta llega en horario lectivo, el centro tiene que informar de su ocupación y avisar al 112 en situación de emergencias. Los docentes, han insistido, tienen que permanecer en el centro hasta que todos los alumnos han sido evacuados. La consellera Estarellas ha recordado que unos 900 docentes se han formado ya en emergencias y que el próximo curso estas formaciones.