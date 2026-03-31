Pestiños, coca de trampó y huevos fritos con patatas, la historia de Fina Barbero en Onda Cero

Nació en 1937 en Almuñécar, un pueblecito de Granada, y llegó a Mallorca con 20 años recién cumplidos, con su madre y una de sus hermanas, y una maleta llena de sueños. Fina Barbero, conocida cariñosamente como la abuelita Fina, ha pasado por el estudio de Onda Cero para presentar la tercera edición de su libro ¿Qué comemos mañana?, una obra que es a la vez libro de recetas y autobiografía, donde cada plato es un capítulo de su vida.

La historia de Fina es la de muchas familias de la posguerra. Su madre, que había aprendido a poner inyecciones en un hospital de la época, empezó a atender a vecinos que no tenían nada, sin cobrar nada a cambio. Cuando las denuncias de un practicante rival amenazaron con llevarla a la cárcel, tomó una decisión en cuestión de días: embarcar hacia Mallorca. Llegaron el 28 de abril, el día del Ángel, y la isla se convirtió desde entonces en su hogar.

En el libro, cada receta va acompañada de un recuerdo. La coca de trampó representa la llegada a Mallorca. Los pestiños, la memoria viva de su madre. Y los canelones, el plato que sus nietos asociarán siempre a ella, "Cuando hago pestiños y llego al almíbar, llamo a mi madre. Le digo, mamá, échame una manita, que te necesito", cuenta Fina.

¿Qué comemos mañana? nació de miles de fotografías y de largas conversaciones, y Fina confiesa que al principio pensó que era una broma. "Yo ya no sabía ni cómo ponerme. Compadezco a las modelos", dice entre risas. El libro va por su tercera edición, y cierra con una frase que lo resume todo: "me siento satisfecha"

Y es que a veces la vida, es como la cocina, podemos buscar vanguardia, pero al final lo que nos salvan cada noche, son unos buenos huevos con patatas.