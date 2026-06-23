turismo

Las pernoctaciones hoteleras crecen un 5,4% en mayo en Baleares

En los hoteles de la región se alojaron un 7,01% más de turistas en mayo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1,8 millones de viajeros, según los datos publicado por el Instituto Nacional de Estadística

Europa Press

Palma |

Piscina del hotel VIVA Cala Mesquida Resort & Spa, en Mallorca
Piscina del hotel VIVA Cala Mesquida Resort & Spa, en Mallorca | Hotels VIVA & Resorts

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares subieron un 5,4% en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 8,4 millones de pernoctaciones y encadena tres meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 7,01% más de turistas en mayo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1,8 millones de viajeros. Por nacionalidad, 201.960 eran residentes en España, el 11,06%, mientras que 1,6 millones (88,94%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 10,9% y los extranjeros aumentaron un 6,5%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 667.873 las realizaron residentes en España (un 7,88%), mientras que 7,8 millones (92,12%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 128,33 euros, lo que representa una subida del 6,7% interanual. En general, los precios subieron un 8,89% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en mayo una ocupación del 73,46% y el sector hotelero empleó a 69.494 personas (un incremento del 2,5% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,46%, seguida de Canarias (64,98%) y Comunitat Valenciana (63,99%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (39,88%), Asturias (41,5%) y Extremadura (42,09%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,35%) en mayo junto a Cataluña (17%) y Andalucía (15,92%).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid