El Govern impulsa la reserva previa en los autobuses y abre la puerta a destinar el ITS a vivienda

El Govern ha mostrado su predisposición a que parte del impuesto de turismo sostenible (ITS) se pueda dedicar a políticas de vivienda, medida que contaría con el apoyo de sindicatos y el rechazo de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB). Este es uno de los temas que han tratado representantes del Govern y los agentes sociales en una nueva reunión de la Mesa del Diálogo Social del Pacto por la Sostenibilidad, en la que también se han abordado medidas de movilidad para atender a los problemas que genera la llegada de turistas en el transporte público del archipiélago.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reconocido que esta tasa no se ideó para el pago de este tipo de medidas pero ha destacado que la crisis habitacional en Baleares requiere de medidas "excepcionales" y "extraordinarias". En ese sentido, ha adelantado que este asunto se "explorará" en las próximas reuniones de la Mesa de Diálogo Social, aunque ha aclarado que no se trata de construir viviendas para atraer a nuevos trabajadores, sino para "asegurarla" para la gente que vive en Baleares.

Aún así, ha concretado que el ITS orientado a la vivienda no será una política "estructural" y no se dedicaría todo el impuesto a esta cuestión pero ha admitido que el Govern tiene que ser "más rápido" en la consecución de efectos en esta materia.

Para introducir este concepto dentro de los proyectos subvencionables con el ITS, ha indicado que hará falta una modificación legal y ha aclarado que la financiación de vivienda no se aplicaría en la presente convocatoria del impuesto, sino que tendría que introducirse en las siguientes. En cualquier caso, Prohens ha trasladado la disposición del Govern de destinar otros fondos, como el factor de insularidad, a medidas de vivienda.

El secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar, ha agradecido la predisposición del Govern a estudiar estas "nuevas fórmulas" para "combatir los efectos perniciosos" de la llegada de turistas a Baleares. Además, ha destacado que se incluyan esta políticas de vivienda para "descomprimir" la situación "inasumible" que atraviesa Baleares, con ciudadanos europeos que compran inmuebles como segunda residencia o como inversión para los fondos buitre. El líder sindical ha resaltado que esto hace que se "desborden" las competencias del Govern y se "consuma territorio".

Por su parte, el secretario general de CCOO, José Luis García, ha calificado la reunión como "muy productiva" para tratar medidas concretas en materia de movilidad y vivienda, a las que ha mostrado su apoyo.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha defendido que el problema de la vivienda "no lo ha generado el turismo" y ha sugerido que la vivienda "no debe depender" de una financiación "coyuntural", sino que necesita una estrategia "estable" con medidas "estructurales de verdad". CAEB ha pedido que el ITS se oriente a "la finalidad para la que fue concebido" y ha considerado que sufragar políticas de vivienda o movilidad con esta tasa sería "contrario" al origen de su diseño.

No obstante, Planas ha mantenido que la patronal no está en contra de invertir en vivienda pero pide una política "propia" y "estable". "Lo que no sería responsable es usar el ITS como una caja común para cubrir obligaciones estructurales de la Administración", ha remarcado.

PROYECTO PILOTO PARA RESERVAR PLAZAS EN LOS BUSES DEL TIB

Por otra parte, Prohens ha avanzado que desde el 1 de julio entrará en funcionamiento un plan piloto en la línea 203 del TIB (la que cubre el trayecto puerto de Sóller-Palma) para que los usuarios de la Tarjeta Única puedan reservar plaza en el autobús, en una frecuencia al día.

El objetivo es garantizar el acceso al transporte público a los residentes en aquellas líneas que registran una mayor presión de demanda, ya que el Govern ha constatado que el 2% de los trayectos del TIB van completos y dejan de prestar servicio a los pasajeros que esperan en las paradas.

"El objetivo es explorar fórmulas que permitan garantizar, mediante medidas extraordinarias, el acceso al transporte público a los residentes, a las personas que se desplazan por necesidad, para ir a trabajar, estudiar o cuidar de un familiar", ha asegurado Prohens.

Esta iniciativa forma parte del conjunto de mejoras que el Govern ha impulsado en la red del TIB tras haber invertido 150 millones de euros adicionales en los últimos años, lo que ha permitido incrementar el servicio de autobús en un 50%, ampliar frecuencias e incorporar nuevos vehículos.