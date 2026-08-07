Maria Luisa Bennàssar: “La formación está para aprender a navegar desde cero y hacerlo con seguridad”

La directora comercial de la Escuela Náutica S'Algar, María Luisa Bennàssar, ha defendido en el programa especial 'Más de uno' Mallorca de Onda Cero la importancia de la formación para navegar con seguridad, especialmente en un entorno como Baleares, donde la relación con el mar forma parte de la vida cotidiana y también del atractivo turístico.

Lo ha hecho en el programa especial emitido desde el Club Náutico de Palma con motivo de la 44 Copa del Rey Mapfre de Vela, una cita que ha calificado como “muy importante” para la isla por su trayectoria y por el nivel deportivo que reúne cada año.

Bennàssar ha explicado que S'Algar es una escuela náutica con más de 20 años de experiencia y centros en Felanitx, Portocolom e Inca, con una oferta formativa orientada tanto a principiantes como a navegantes con experiencia. Entre los cursos que imparten se encuentran la licencia de navegación, el patrón de navegación básica, el patrón de embarcaciones de recreo, además de prácticas oficiales de motor y vela, radioperador y la ampliación hasta 24 metros para titulados de PER.

La responsable de la escuela ha señalado que las clases teóricas se desarrollan en sus aulas de Felanitx, Portocolom e Inca, mientras que las prácticas oficiales de navegación se realizan en Portocolom, un entorno que ha descrito como "ideal" para este tipo de aprendizaje.

Además de la formación recreativa, S'Algar participa junto al Balearic Marine Cluster en proyectos de formación dual náutica en especialidades como pintura, carpintería náutica, fibra, jarcias y velas, reparación y mantenimiento. Según ha explicado Bennàssar, estos programas combinan formación y trabajo remunerado, y ofrecen una alta posibilidad de inserción laboral en el sector.

La directora comercial ha animado también a quienes nunca han navegado o sienten respeto por el mar a dar el paso: “La formación está precisamente para aprender desde cero y hacerlo además con seguridad”, ha subrayado.