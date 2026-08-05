Jaime Buades (Cerveza Balear 1983): "Queríamos aportar nuestro grano de arena a una historia de superación 100% balear"

El cofundador de Cerveza Balear 1983, Jaime Buades, ha explicado en el programa especial 'Más de uno Mallorca' de Onda Cero los motivos del apoyo de la marca al velero ‘Wanderlust’ en la 44ª edición de la Copa del Rey MAPFRE de Vela. Buades ha destacado la importancia de respaldar proyectos con un producto 100% balear y valores centrados en el esfuerzo y la historia humana.

Buades ha relatado cómo nació este patrocinio de forma inesperada a través de un miembro de la tripulación. Al conocer la historia del armador Josep Pons y la meta que perseguía el equipo, la firma cervecera no dudó en sumarse a la travesía: "Al hablar con el tripulante escuchamos un poco la historia y el propósito de la embarcación, y vimos claro que se alineaba mucho con la esencia que tiene Balear 1983", ha señalado el empresario durante la entrevista, subrayando el orgullo de la marca por acompañar a un equipo local en una competición de tanta exigencia.

Además de apoyar a la tripulación balear en la categoría ORC, Buades ha aprovechado su paso por los micrófonos de Onda Cero para animar a la sociedad a "seguir más de cerca el deporte de la vela" y perder el miedo a esta disciplina. En sus declaraciones, ha definido la experiencia de volcarse en el mundo de las regatas como "muy divertida e interesante", poniendo en valor la cercanía, la camaradería y los valores de superación que rodean a la cita náutica más emblemática de Palma.