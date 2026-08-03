Desconvocan la huelga de Swissport prevista a partir de este martes en el aeropuerto de Palma

El comité de la empresa de asistencia en tierra Swissport ha desconvocado la huelga que estaba programada a partir del 4 de agosto en el aeropuerto de Palma tras lograr un acuerdo que incluye el total de las demandas de mejora laboral reclamadas.

El pacto alcanzado el pasado viernes en el Tribunal de Mediación y Arbitraje de Baleares (Tamib), según ha indicado UGT en un comunicado, contempla el compromiso de ampliar la jornada a 40 horas semanales a aquellos trabajadores con contratos parciales que lo soliciten.

Asimismo, se ha acordado un incentivo de 85 euros mensuales por sobrecarga laboral para el conjunto de la plantilla los meses de julio, agosto y septiembre, así como el disfrute a partir de este lunes de dos días de libranza consecutivos para el personal que trabaje a turnos. Para regular las jornadas irregulares se constituirá una mesa de específica de negociación antes del 15 de agosto.

Por otro lado, la empresa se ha comprometido a reparar de forma urgente los aires acondicionados de los vehículos en los que no funciona, a inmovilizarlos en caso de calor extremo y a rotar a los conductores para proteger su salud.

El acuerdo, han añadido, establece la creación de una comisión de seguimiento quincenal para asegurar que su contenido se cumpla de manera rigurosa.

La huelga indefinida hubiera afectado los servicios que Swissport presta a las compañías aéreas de Condor, Sunclass, Grupo Tui, Air Canada, Etihad Airways, Alba Start y Tap Air Portugal.