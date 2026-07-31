Baleares mantiene su "no" al sistema de financiación pero valora el aplazamiento del Consejo de Política Fiscal

El Govern mantiene su rechazo a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, aunque ha valorado positivamente que se haya aplazado al mes de septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir este acuerdo.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha considerado que el retraso de la convocatoria, tras la petición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, "abre una nueva línea" y es "una buena noticia".

El Govern, ha continuado, formulará propuestas para mejorar la reforma del sistema y que tenga en cuenta las principales reivindicaciones de Baleares aunque, según el portavoz, sigue siendo "pesimista".