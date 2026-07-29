Pedro Sánchez anuncia en Palma que ha propuesto a la Comisión Europea crear un centro de lucha contra los incendios en Mallorca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para proponerle que el nuevo centro de lucha contra los incendios del Mediterráneo occidental se ubique en Mallorca. Lo ha anunciado en la comparecencia posterior al tradicional despacho de verano en la tarde de este miércoles, que ha durado cerca de dos horas, y que ha mantenido con el Rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

Sánchez ha recordado que la CE ya decidió que Chipre albergara un gran centro para la lucha contra los incendios que abarque toda la zona del Mediterráneo oriental. En el marco de la decena de incendios forestales que en la actualidad están afectando a diversos puntos de España, ha comunicado su planteamiento tanto a Felipe VI como a la presidenta del Govern. "He enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que el lugar elegido para crear este 'hub' contra los incendios en el Mediterráneo occidental se ubique en la isla de Mallorca, en la base área de Son Sant Joan", ha dicho.

Sánchez respalda al delegado del Gobierno en Baleares y achaca la manifestación a la falta de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que mantiene su "absoluta confianza" en su delegado en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras las cargas policiales contra alguna de las personas que participaron en la multitudinaria manifestación contra la masificación turística que el pasado domingo recorrió las calles de Palma.

"Es una persona con experiencia política contrastada, con capacidad de gestión contrastada y lo único que hace es hacer bien su trabajo", ha destacado. Si hay alguna "responsabilidad que dirimir en relación a las cargas", ha considerado, debe ser en función del informe interno que el delegado del Gobierno ha encomendado a la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Po otro lado, tras la multitudinaria manifestación del domingo en Palma, Pedro Sánchez ha circunscrito la protesta al problema de acceso a la vivienda y los efectos negativos que provocan los pisos turísticos. El presidente del Gobierno ha dicho "empatizar" con los manifestantes, que la Policía Nacional cifró en 25.000 y la plataforma 'Menys Tursime, Més Vida' en 70.000.

"Si la información no me falla, (la manifestación) está vinculada más a la causa de la vivienda y al acceso imposible de mucha parte de la población, y efectivamente al efecto que está teniendo el turismo sobre el uso de viviendas para fines turísticos, que imposibilitan el acceso a la vivienda de los ciudadanos de Baleares", ha dicho al inicio de su respuesta. Ha dicho que el Gobierno "por supuesto empatiza con ese tipo de causas" y ha reivindicado su apuesta por "hacer de la política de vivienda el quinto pilar del estado del bienestar".

"En Baleares estamos viendo una emergencia habitacional que todas las administraciones tenemos la obligación y el deber moral de poder contribuir a resolver", ha subrayado para después poner en valor las medidas que su Ejecutivo ha puesto en marcha en ese sentido, como la ley estatal de la vivienda y su posibilidad de topar los precios del alquiler en zonas declaradas tensionadas.

Sánchez ha lamentado que pese a las dificultades de parte de la sociedad para acceder a una vivienda digna haya gobiernos que "por dogmatismo ideológico" no activan las "palancas para intervenir un mercado absolutamente desbordado" como el de la vivienda. En los lugares en los que ya se ha aplicado la ley estatal de vivienda, ha garantizado, ya se ha empezado a observar "una contención en el incremento del precio del alquiler" sin que la oferta haya "remitido".

"Si algo quisiera pedir en este caso a los gobiernos del PP es que apliquen la ley de vivienda, que dejen de lado su sectarismo neoliberal", ha incidido. También ha reivindicado la apuesta de su Gobierno por abogar por la sostenibilidad turística y la modernización de la planta hotelera, dos cuestiones que a su parecer tienen como consecuencia que "el turismo que viene a nuestro país sea uno de mayor calidad y mayor capacidad de gasto".

Sánchez llama a la colaboración en materia de inmigración

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al Gobierno de Argelia la necesidad de activar los mecanismos de repatriación para intentar frenar la llegada de migrantes en patera, muchos de los cuales desembarcan en las costas de Baleares.

Así lo trasladó a su homólogo argelino, Abdelmayid Tebune, durante el encuentro que la semana pasada mantuvo con él en Argel, en el cual los flujos migratorios irregulares fueron uno de los temas de debate. De ello ha dado cuenta este miércoles ante la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el Rey Felipe VI, con quienes se ha reunido la tarde de este miércoles en Palma.

"Hay un punto de inflexión en la relación bilateral (entre España y Argelia) como consecuencia de la visita", ha celebrado Sánchez al ser preguntado por ella, y por su impacto en los flujos migratorios que llegan a Baleares, en su comparecencia posterior al tradicional despacho de verano con el monarca.

Una de las cuestiones que le trasladó al Gobierno argelino, ha asegurado, fue la necesidad de "activar los mecanismos de repatriación" para que la llegada de migrantes irregulares "no tense a unas islas que están sufriendo una situación que vemos con cautela". "He trasladado a la presidenta que lo tratemos de forma conjunta para tratar de reducir la presión", ha sentenciado.