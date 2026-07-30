Casi 200 personas rinden en Calvià homenaje a los dos guardias civiles asesinados por ETA en 2009 Diego Salvà Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada

Las autoridades políticas del municipio al completo, así como las de las distintas instituciones de las Islas, militares, partidos políticos y sociedad civil, han hecho sus ofrendas florales en el acto en la calle Diego Salvà de Palmanova, donde se produjo hace 17 años el que fue el último atentado de la banda terrorista.

Precisamente la madre del agente Salvà, Montse Lezaun, ha realizado un parlamento para, ha dicho, compartir "un dolor necesario" y reclamar "que se recuerde a las víctimas, para no olvidar lo ocurrido y que la barbarie no se repita".

Por su parte, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha agradecido al instituto armado su labor hacia la ciudadanía y ha insistido en seguir investigando "con todos los medios" para descubrir a los autores de los asesinatos.

Para finalizar el acto se ha descubierto un monumento en forma de tricornio a los guardias civiles realizado por el artista local Carlos Terroba, y se han escuchado el himno de España y la tradicional canción de la benemérita ‘La muerte no es el final’.