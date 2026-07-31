Llegar con tiempo y dejar el coche fuera: las claves para disfrutar del eclipse en Calvià

Calvià se prepara para recibir a miles de personas el próximo 12 de agosto, fecha en la que el municipio será uno de los principales escenarios para observar el eclipse solar en Mallorca. Ante la previsión de una gran afluencia de público, el Ayuntamiento ha diseñado un operativo especial para garantizar la seguridad y minimizar los problemas de tráfico.

El director general de Turismo y Comunicaciones, Jaime Mora, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que organice con tiempo la jornada y evite desplazamientos innecesarios en coche. "La previsión, la previsión y la previsión. No dejemos las cosas para las siete de la tarde."

El principal punto oficial de observación será la playa de Santa Ponça, donde el acceso quedará limitado a 8.000 personas. Una vez alcanzado ese aforo, no se permitirá la entrada de más asistentes. Para evitar el colapso del núcleo urbano, el Ayuntamiento recomienda a quienes lleguen en vehículo privado estacionar en la zona del Molino, antes de Son Bugadelles, y completar a pie el recorrido hasta la playa, un trayecto de unos quince minutos.

"Lo ideal es dejar el coche en el Molino y acercarse caminando a Santa Ponça," ha explicado Mora en Onda Cero. Además, el consistorio advierte de que otros puntos muy concurridos para observar el eclipse, como la Morisca o el Mirador del Toro, también podrán ver restringido su acceso si se alcanzan niveles elevados de ocupación.

El operativo contempla un despliegue especial de Policía Local y Protección Civil para regular el tráfico y garantizar la seguridad de los asistentes. De lo que se trata es de velar por la seguridad de las personas y evitar un caos circulatorio." Mora también ha animado a consultar previamente la aplicación y la web impulsadas por el Govern, que permiten comprobar si el eclipse será visible desde cada ubicación.

"Si el eclipse se puede ver desde casa o desde el hotel, lo mejor es evitar desplazamientos," recuerda Jaime Mora. Aunque las primeras restricciones al tráfico podrían comenzar durante la tarde, el Ayuntamiento recuerda que todo dependerá de la afluencia de personas. Por ello, insiste en que la mejor manera de disfrutar del eclipse es planificar la jornada con antelación, utilizar el transporte público siempre que sea posible y evitar acceder en coche hasta el núcleo de Santa Ponça.