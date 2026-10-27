Pere Joan Pons, nuevo delegado del Gobierno en Baleares en sustitución de Alfonso Rodríguez

El Consejo de ministros ha nombrado este martes a Pere Joan Pons delegado del Gobierno en Illes Balears, en sustitución de Alfonso Rodríguez, que ejercía este cargo desde diciembre de 2023 y que el pasado 13 de octubre comunicó su decisión de renunciar al mismo.

El nombramiento se hará efectivo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, previsiblemente este miércoles, en que Pons ya se incorporará a su agenda como máximo responsable de la Delegación del Gobierno, en este caso acompañando a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en su visita a Palma.

Nacido en Palma, Pons es Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Licenciado en Derecho por la UB, y está especializado en Derecho de la UE, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Público por la Universidad Paris-XI. Fue diputado de las Cortes Generales entre 2016 y 2023, y posteriormente obtuvo un escaño de senador, función que ha ejercido hasta la fecha, junto a la de presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

El acto de la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno se producirá, previsiblemente, la próxima semana.