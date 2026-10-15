Alfonso Rodríguez niega en Onda Cero que su dimisión esté vinculada a las elecciones generales: "La decisión estaba tomada desde verano"

El delegado del Gobierno en Baleares ha pasado este jueves por los micrófonos del programa 'Illes Balears en la Onda' de Onda Cero, donde ha defendido que su dimisión responde a su candidatura a la alcaldía de Calvià y ha criticado la gestión del PP tanto en las islas como en el municipio.

Alfonso Rodríguez ha defendido su decisión de abandonar la Delegación del Gobierno en Baleares para centrarse en la preparación de las elecciones municipales de 2027, en las que aspira a recuperar la alcaldía de Calvià para el PSOE. Además, ha insistido en que su salida "estaba prevista desde el verano" y ha negado que tenga relación con la proximidad de las elecciones generales. Según ha explicado, necesita dedicar todo su esfuerzo a "reconectar con los vecinos y el tejido social del municipio".

Durante la entrevista, Rodríguez ha hecho balance de sus tres años al frente de la Delegación del Gobierno y ha dirigido duras críticas al Ejecutivo autonómico del PP. "Hemos tenido que lidiar con un gobierno balear que se ha dedicado casi más a ser oposición a Sánchez, que a gobernar para la mejora y el beneficio de la propia ciudadanía balear", ha afirmado. Frente a las críticas, ha reivindicado los avances en la atención al fenómeno migratorio, la equiparación del plus de insularidad con Canarias y el incremento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El delegado también se ha pronunciado sobre las cargas policiales durante la manifestación anti-turística celebrada en Palma. Rodríguez ha recordado que aquella misma noche señaló que algunas actuaciones de agentes presentaban un aparente uso "desproporcionado" de la fuerza y que se solicitó la apertura de un expediente administrativo. Sin embargo, ha precisado que "la competencia corresponde a la Dirección General de la Policía" y que, tras la presentación de una denuncia penal por la supuesta agresión a un fotoperiodista, la investigación judicial prevalece sobre la tramitación administrativa.

En clave municipal, Rodríguez se ha mostrado convencido de que Calvià "volverá a tener un gobierno progresista" y ha cuestionado la gestión del actual equipo de gobierno en materia de servicios públicos y vivienda. Entre sus principales reproches, ha señalado que el centro de día permanece cerrado casi cuatro años después de su construcción y que se ha tardado más de dos años en entregar viviendas de protección oficial que, según sostiene, "ya estaban terminadas cuando el actual gobierno asumió el cargo".